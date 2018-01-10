В центре Киева появился бесплатный Wi-Fi

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Лучше всего Wi-Fi работает на Андреевском спуске и в парке Шевченка
Фото: kpt.kiev.ua

Лучше всего Wi-Fi работает на Андреевском спуске и в парке Шевченка

Власти Киева обеспечили центральные площади города бесплатным интернет покрытием.

Как сообщает 112 Украина, воспользоваться доступом к Wi-Fi в Киеве без пароля можно на Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софиевской, Почтовой площадях и в парке Шевченко.

При этом отмечается, что работает беспроводная сеть по-разному.

В частности, на Контрактовой и Почтовой площадях наблюдаются проблемы с подключением, на Михайловской и Софиевской подключиться не получилось вовсе, зато на Андреевском спуске и в парке Шевченко все работает отлично.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале Киева заработал бесплатный Wi-Fi.

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