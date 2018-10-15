В центре Киева пламя с горящего Porsche Panamera перекинулось на еще два автомобиля

В ночь на понедельник, 15 октября, на бульваре Леси Украинки в Киеве загорелся автомобиль Porsche Panamera.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный мотор, передает Информатор.

При этом, кроме самого Porsche, пострадали также припаркованные рядом автомобили Honda CR-V и Toyota Camry, на которые перекинулось пламя.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, однако Panamera в результате повреждений, судя по всему, восстановлению не подлежит.