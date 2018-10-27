В центре Киева пьяный мужчина покусал людей, два человека попали в больницу

Возле станции метро Крещатик в центре Киева пьяный мужчина напал на своих друзей и покусал их.

Как сообщает Информатор, он спровоцировал драку после совместного распития алкоголя.

Женщину он укусил за палец, а мужчину - за лицо. К месту драки прибыли патрульные и медики.

Двоих пострадавших забрала скорая помощь. Мужчина задержан.