В центре Киева пьяный мужчина покусал людей, два человека попали в больницу

Возле станции метро Крещатик в центре Киева пьяный мужчина напал на своих друзей и покусал их.
Как сообщает Информатор, он спровоцировал драку после совместного распития алкоголя.
Женщину он укусил за палец, а мужчину - за лицо. К месту драки прибыли патрульные и медики.
Двоих пострадавших забрала скорая помощь. Мужчина задержан.
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