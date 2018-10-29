В центре Киева обокрали квартиру руководителя проекта ЕС – СМИ

В Печерском районе Киева обокрали квартиру, которую арендует руководитель проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Янош Закони, пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В полиции изданию подтвердили факт кражи, однако отказались называть имя пострадавшего.
Там также рассказали, что неизвестные похитили вещи, шесть тысяч евро и три компьютерных накопителя
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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