29 октября 2018, понедельник

В центре Киева обокрали квартиру руководителя проекта ЕС – СМИ

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У руководителя проекта ЕС украли шесть тысяч евро
Фото: Pixabay

У руководителя проекта ЕС украли шесть тысяч евро

В Печерском районе Киева обокрали квартиру, которую арендует руководитель проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Янош Закони, пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В полиции изданию подтвердили факт кражи, однако отказались называть имя пострадавшего.

Там также рассказали, что неизвестные похитили вещи, шесть тысяч евро и три компьютерных накопителя

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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