В центре Киева неизвестный напал с ножом на посетителей бара

В ночь на 12 мая на улице Большая Житомирская в центре Киева неизвестный напал на двоих человек.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, один из пострадавших отдыхал со своими друзьями в баре. У них возник конфликт с неизвестным и завязалась драка. Злоумышленник ударил мужчину ножом в грудь, а его друга ранил в живот и скрылся. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Нож направили на экспертизу.

Злоумышленника оперативно задержали и доставили в управление полиции. Нападавшим оказался ранее судимый 41-летний киевлянин.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Задержанному сообщили о подозрении, в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Он проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на него, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину.