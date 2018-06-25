В центре Киева неизвестные похитили сына ливийского дипломата

Мужчину силой затолкали в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении

В понедельник, 25 июня, в центре Киева неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии.

Как сообщили в столичной полиции, похищение произошло около 12:00 на улице Тургеневской. Свидетели преступления рассказали полицейским, что двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль темного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Полиция ввела в Киеве оперативный план Перехват - разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

В полиции не раскрывают личность жертвы. По данным источника INSIDER в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Республики Ливия Абдусаламе 1992 года рождения, который является сыном финансового атташе посольства Ливии.

В пресс-службе полиции Киева изданию 112.ua подтвердили эту информацию. На месте похищения полиция изъяла паспорт на имя Абдусалама.

По факту похищения открыто уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве задержали злоумышленников за вымогательство выкупа в биткоинах на сумму, эквивалентную $5 млн. Полицейские освободили двух заложников, которые несколько месяцев провели в плену.