В центре Киева неизвестные избили иностранца

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Полиция устанавливает обстоятельства избиения иностранца в центре Киева
Фото: полиция

Полиция устанавливает обстоятельства избиения иностранца в центре Киева

В понедельник, 2 апреля, в Печерском районе Киева неизвестные напали на иностранца и избили его, во время инцидента было применено огнестрельное оружие.

Как сообщили в столичной полиции, иностранный гражданин 1988 года рождения в результате нападения получил ушибы тела. На месте происшествия обнаружены две гильзы, однако огнестрельных ранений никто не получил. Иностранца госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что сразу после стрельбы от автомобиля Porsche Cayenne отъехали две машины. Во время осмотра Porsche сотрудники полиции изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать момент нападения.

Напомним, что 21 марта на Печерске в Киеве неизвестные избили и ограбили мужчину.

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