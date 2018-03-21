В центре Киева неизвестные избили и ограбили мужчину

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Мужчине разбили голову
Фото: Сергей Быков/Facebook

Мужчине разбили голову

На Печерске в Киеве в среду, 21 марта, неизвестные избили и ограбили мужчину.

Об этом у себя в Facebook сообщил пользователь Сергей Быков, оказавшийся на месте происшествия.

По его словам, нападение произошло во дворе дома на бульваре Леси Украинки.

"Печерск, бульвар Леси. Выхожу со двора, встает чувак с разбитой головой. Какие-то мудаки разбили голову и обокрали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили и ограбили в Киеве главу подразделения полиции.

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