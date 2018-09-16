16 сентября 2018, воскресенье

В Киеве на Крещатике на тротуар обвалились фрагменты балкона исторического здания

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По счастливой случайности в инциденте никто не пострадал
Фото: Информатор

По счастливой случайности в инциденте никто не пострадал

В воскресенье, 16 сентября, около 14:50 в центре Киева по адресу ул. Крещатик, 29 на тротуар с 8-го этажа упали крупные фрагменты балкона исторического здания. 

Об этом сообщает Информатор.

"Дом был построен в 1950-м году и некоторые балконы здания сегодня находятся в аварийном состоянии. Элементы одного из них обвалились буквально на головы прохожим. Лишь по счастливой случайности в инциденте никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Экипаж патрульной полиции закрыл для прохода опасную часть тротуара с помощью оградительной ленты. 

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