В Киеве на Крещатике на тротуар обвалились фрагменты балкона исторического здания

По счастливой случайности в инциденте никто не пострадал

В воскресенье, 16 сентября, около 14:50 в центре Киева по адресу ул. Крещатик, 29 на тротуар с 8-го этажа упали крупные фрагменты балкона исторического здания.

Об этом сообщает Информатор.

"Дом был построен в 1950-м году и некоторые балконы здания сегодня находятся в аварийном состоянии. Элементы одного из них обвалились буквально на головы прохожим. Лишь по счастливой случайности в инциденте никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Экипаж патрульной полиции закрыл для прохода опасную часть тротуара с помощью оградительной ленты.

Смотрите также