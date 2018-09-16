В Киеве на Крещатике на тротуар обвалились фрагменты балкона исторического здания

В воскресенье, 16 сентября, около 14:50 в центре Киева по адресу ул. Крещатик, 29 на тротуар с 8-го этажа упали крупные фрагменты балкона исторического здания.
Об этом сообщает Информатор.
"Дом был построен в 1950-м году и некоторые балконы здания сегодня находятся в аварийном состоянии. Элементы одного из них обвалились буквально на головы прохожим. Лишь по счастливой случайности в инциденте никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Экипаж патрульной полиции закрыл для прохода опасную часть тротуара с помощью оградительной ленты.
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