В центре Киева избили туриста из Великобритании

В пятницу, 19 января, в центре Киева неизвестные избили гражданина Великобритании.

Об этом сообщает Громадське радіо.

По информации издания, 23-летний Лиам Энтони Тонг приехал в украинскую столицу из Лутона на два дня, чтобы "открыть для себя новую страну".

19 января он должен был возвращаться домой, сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора на него напали неизвестные: начали бросаться в него снежками, толкнули ногой чемодан, а потом повалили и начали бить ногами.

Прохожие вызвали скорую и полицию.

"У него были трещины зубов, трещина в носу, к счастью, без смещения, было подозрение на трещину или перелом плечевой кости, но был просто защемлен нерв, был сильный ушиб плеча", - рассказали свидетели.

Они добавили, что это не был грабеж, потому что "человек выглядел, скажем так, достаточно трансгендерно - с розовыми волосами, пирсингом в носу".

В полиции сообщили, что зарегистрировали факт избиения гражданина иностранного государства.

По информации издания, парень уже добрался до Лондона.

Ранее сообщалось, в Киеве двое пьяных подростков избили прохожего, отобрав деньги и телефон.