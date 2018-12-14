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В центре Киева из-за мероприятий троллейбусы и автобусы изменят свои маршруты

Вчера, 23:09
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В столице некоторые автобусы и троллейбусы изменят маршрут

Фото: Jean & Nathalie via Flickr.com

В Киеве 15 декабря вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 114.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Изменения связаны с проведением мероприятий на Софийской площади.

С 06:00 до окончания мероприятий движение будет организовано следующим образом:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива ст. м. Лукьяновская,

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода,

автобусы маршрутов №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.

Теги:   Общественный транспорт КГГА Киев

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