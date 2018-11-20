В центре Киева неизвестные с битами напали на автомобиль - видео

В Киеве вечером в понедельник,19 ноября, группа неизвестных мужчин напала на автомобиль, стоявший в тянучке на набережной возле станции метро Почтовая площадь.

Запись нападения опубликована на странице сообщества Киев оперативный в Facebook.

На видео с регистратора видно, как к легковушке подбегает мужчина с битой и начинает разбивать лобовое стекло. Водитель жмет на газ, стараясь оторваться, в кадре появляются мужчины, которые бросаются в погоню. Некоторые из них держат в руках палки. Через минуту один из нападавших возвращается, скорее всего, к своему автомобилю.

В комментариях к видео пользователи написали, что нападавшие были на трех автомобилях.

Что стало причиной конфликта, пока не известно.