В центре Киева группа молодых людей устроила погром в кафе - видео

Группа молодых людей использует столы, стулья и части забора для нанесения ущерба заведению, в витрину бросили зажженный фаер

Вечером в воскресенье, 8 апреля, в Киеве на Крещатике произошла драка между группой молодых людей и отдыхавшими на летней террасе перед кафе, в результате чего имущество заведения было разгромлено.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на очевидцев.

Стычка произошла по адресу Крещатик, 13. Факт драки подтвердили в полиции, отметив, что конфликт произошел между посетителями.

"В развлекательном заведении на Крещатике возник конфликт между посетителями - киевлянином и иностранцем, в результате чего произошла драка. Пострадавших нет, никого не задерживали. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ст. 125", - отметили в пресс-службе полиции.

На видео видно, как группа молодых людей использует столы, стулья и части забора в качестве подручных предметов для нанесения ущерба заведению. Также они бросили зажжённый фаер в витрину кафе.

Ранее сообщалось, что в Коростене стрельба в кафе закончилась гибелью посетителя.