16 ноября 2018, пятница

В центре Киева горел грузинский ресторан

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Огонь охватил внутренние помещения и крышу ресторана
Фото: Информатор

Огонь охватил внутренние помещения и крышу ресторана

Утром 16 ноября в Киеве на улице Ивана Кудри загорелся ресторан грузинской кухни Gaga.

Как сообщает Информатор, пожар начался около 10 утра. Огонь охватил внутренние помещения и крышу здания.

На место прибыли два автомобиля ГСЧС, патрульные полицейские и медики. По предварительным данным, пострадавших в пожаре не было. По состоянию на 10:50 пожарным удалось локализовать огонь.

По словам очевидцев, ресторан горит уже не первый раз. Подобное происшествие было и три месяца назад, когда в Gaga горела кухня.

Причины нынешнего возгорания пока не установили. На месте работают спасатели и правоохранители, также дежурит скорая помощь.

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