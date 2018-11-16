В центре Киева горел грузинский ресторан

Утром 16 ноября в Киеве на улице Ивана Кудри загорелся ресторан грузинской кухни Gaga.
Как сообщает Информатор, пожар начался около 10 утра. Огонь охватил внутренние помещения и крышу здания.
На место прибыли два автомобиля ГСЧС, патрульные полицейские и медики. По предварительным данным, пострадавших в пожаре не было. По состоянию на 10:50 пожарным удалось локализовать огонь.
По словам очевидцев, ресторан горит уже не первый раз. Подобное происшествие было и три месяца назад, когда в Gaga горела кухня.
Причины нынешнего возгорания пока не установили. На месте работают спасатели и правоохранители, также дежурит скорая помощь.
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