В центре Киева до января ограничат движение транспорта в связи с новогодними праздниками

В центре Киева ограничат движение транспорта из-за подготовку к Новому году

С 24 ноября в центре Киева будет ограничено движение транспорта из-за подготовки и празднования новогодних праздников.

Ограничение движения будет действовать до 24 января, сообщает пресс-служба КГГА.

В субботу начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта Страна северного сияния к новогодним праздникам.

Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.

19, 23, 24, 25 и 31 декабря, а также 1 и 7 января планируется запрет движения всех видов транспортных средств по Владимирскому проезду. В связи с этим в субботние, воскресные и праздничные дни планируется открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения.

В новогоднюю ночь планируется продолжить работу пассажирского транспорта на три часа, фуникулер перевести в круглосуточный режим.

Ярмарочные городки начнут работу с 15 декабря.