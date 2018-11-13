В центре Киева девушка набросилась с топором на припаркованный Porsche - видео

Зачем девушка испортила автомобиль, не известно

На улице Шота Руставели в центре Киева неизвестная девушка разрисовала припаркованный белый Porsche Boxter оскорблениями, после чего начала крушить его топором.

Соответствующее видео, снятое случайным очевидцем, опубликовала у себя в Facebook украинская певица Тоня Матвиенко.

Несмотря на многочисленных прохожих, наблюдавших за происходящим, останавливать девушку никто не стал.

Что именно побудило ее порубить автомобиль и кому он принадлежит, не известно.