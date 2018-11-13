В центре Киева девушка набросилась с топором на припаркованный Porsche - видео

На улице Шота Руставели в центре Киева неизвестная девушка разрисовала припаркованный белый Porsche Boxter оскорблениями, после чего начала крушить его топором.
Соответствующее видео, снятое случайным очевидцем, опубликовала у себя в Facebook украинская певица Тоня Матвиенко.
Несмотря на многочисленных прохожих, наблюдавших за происходящим, останавливать девушку никто не стал.
Что именно побудило ее порубить автомобиль и кому он принадлежит, не известно.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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