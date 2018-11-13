13 ноября 2018, вторник

В центре Киева девушка набросилась с топором на припаркованный Porsche - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Зачем девушка испортила автомобиль, не известно
Скриншот

Зачем девушка испортила автомобиль, не известно

На улице Шота Руставели в центре Киева неизвестная девушка разрисовала припаркованный белый Porsche Boxter оскорблениями, после чего начала крушить его топором.

Соответствующее видео, снятое случайным очевидцем, опубликовала у себя в Facebook украинская певица Тоня Матвиенко.

Несмотря на многочисленных прохожих, наблюдавших за происходящим, останавливать девушку никто не стал.

Что именно побудило ее порубить автомобиль и кому он принадлежит, не известно.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове