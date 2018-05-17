В центре Киева байкер ехал на красный и врезался во внедорожник - фото

Водитель внедорожника настаивает, что байкер ехал на красный

Водитель мотоцикла совершил ДТП на пересечении бульвара Шевченко и ул. Терещенковской в ​​центре Киева. Движение автомобилей на указанном участке затруднено.

После столкновения очевидцы вызвали на место событий медиков и патрульную полицию.

Об этом пишет Информатор.

Корреспондент пообщался с водителем Volkswagen Tiguan, в который врезался мотоцикл. По его словам, байкер пытался проехать на красный сигнал светофора.

Водитель внедорожника не пострадал, а вероятный виновник ДТП в стабильном состоянии, однако медики настаивают на госпитализации.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области пассажирский автобус попал в ДТП.