В центре Киева байкер ехал на красный и врезался во внедорожник - фото

Водитель мотоцикла совершил ДТП на пересечении бульвара Шевченко и ул. Терещенковской в центре Киева. Движение автомобилей на указанном участке затруднено.
После столкновения очевидцы вызвали на место событий медиков и патрульную полицию.
Об этом пишет Информатор.
Корреспондент пообщался с водителем Volkswagen Tiguan, в который врезался мотоцикл. По его словам, байкер пытался проехать на красный сигнал светофора.
Водитель внедорожника не пострадал, а вероятный виновник ДТП в стабильном состоянии, однако медики настаивают на госпитализации.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области пассажирский автобус попал в ДТП.
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