В центре Киева байкер ехал на красный и врезался во внедорожник - фото

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Водитель внедорожника настаивает, что байкер ехал на красный
Фото: Информатор

Водитель внедорожника настаивает, что байкер ехал на красный

Водитель мотоцикла совершил ДТП на пересечении бульвара Шевченко и ул. Терещенковской в ​​центре Киева. Движение автомобилей на указанном участке затруднено.

После столкновения очевидцы вызвали на место событий медиков и патрульную полицию.

Об этом пишет Информатор.

Корреспондент пообщался с водителем Volkswagen Tiguan, в который врезался мотоцикл. По его словам, байкер пытался проехать на красный сигнал светофора.

Водитель внедорожника не пострадал, а вероятный виновник ДТП в стабильном состоянии, однако медики настаивают на госпитализации.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

 

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области пассажирский автобус попал в ДТП.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове