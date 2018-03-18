Активисты сожгли чучело Путина в центре Киева

На Майдан принесли куклу с фотографией Владимира Путина

В воскресенье, 18 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева прошел митинг против проведения выборов президента РФ на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщает Украинская правда, на акцию протеста пришло около 50 активистов с плакатами Путин = Гитлер, Выборам агрессора в Украине не быть, Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам и Крым - это Украина.

Во время демонстрации активисты сожгли чучело президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 18 марта проходят выборы президента РФ. В связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя украинские националисты пикетируют дипломатические учреждения РФ в Киеве, Харькове и Львове.

Кроме того, во Львове и Харькове неизвестные разрисовали красно-черными флагами ОУН и надписями Крым наш автомобили с российскими дипломатическими номерами.