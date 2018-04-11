В центре Киева 24 августа состоится военный парад - указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О праздновании 27-й годовщины независимости Украины, который предусматривает проведение военного парада в Киеве 24 августа.
Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
Правительству поручено создать оргкомитет по подготовке и празднованию годовщины независимости, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности.
В этот день в Украине - государственный выходной.
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Напомним, параду в прошлом году на День Независимости предшествовали пять репетиций, три из которых были проведены на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского авиазавода Авиант, а еще две - на месте его проведения в центре Киева. В параде на 26 День независимости Украины принимали участие около 4,5 тысячи военных.
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