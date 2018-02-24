В центре Харькова столкнулись сразу четыре автомобиля: два водителя получили травмы

Двое водителей получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения сразу четырех автомобилей в центре Харькова.

Как сообщили в полиции, ДТП с участием Volkswagen, Toyota и двух Mercedes произошло около 16:20 в субботу, 24 февраля, на улице Сумской возле дома 36/38.

Пострадали 28-летний и 54-летний водители транспортных средств (в полиции не указали, каких именно). Обоих пострадавших доставили в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

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