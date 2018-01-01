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В центре Харькова мужчина избил до смерти прохожего - полиция

Сегодня, 12:19
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Инцидент произошел на улице Сумской

Правоохранители задержали в Харькове 37-летнего местного жителя, который в центре города избил до смерти прохожего.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Сумской.

Между двумя мужчинами возник словестный конфликт, во время которого один из них несколько раз ударил оппонента в лицо.

Когда же пострадавший упал, злоумышленник продолжил наносить удары ногами.

49-летнего потерпевшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей носа. Спустя два дня он скончался.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Задержанному грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Теги:   Драка Харьков

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