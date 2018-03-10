В центре Черновцов напали на еще одного активиста движения Стоп коррупции

В центре Черновцов напали на главу областной организации движения Стоп коррупции Николая Петиченко.

Как рассказали в организации, на активиста напали с молотками двое неизвестных. Петиченко получил травму головы и многочисленные ушибы, он находится в больнице.

"Мы связываем эти попытки жестокой и кровавой расправы над нашими коллегами с профессиональной деятельностью и серией их резонансных расследований против коррупционных схем в местной прокуратуре и таможни", - добавили в пресс-службе движения.

По словам журналиста Романа Бочкалы, на Петиченко напали в центре города, когда он выходил из магазина. У активиста перебиты руки и ноги.

Бочкала также сообщил, что несколько месяцев назад была взломана электронная почта Петиченко и удалены документы и фотографии, компрометирующие первого заместителя прокурора области.

Кроме того, активист активно сотрудничает с румынскими антикоррупционными органами в вопросах контрабанды леса и сигарет.

Это уже не первое подобное нападение в Черновцах. 7 марта в городе напали на активиста движения Стоп коррупции Валерия Аирини. Мужчина занимался расследованием коррупции и контрабанды на таможне и в прокуратуре.