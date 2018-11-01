В центре Бердянска мужчина устроил стрельбу: есть раненые

В центре Бердянска неизвестный мужчина устроил стрельбу возле круглосуточного ломбарда.
Как сообщает местное издание Pro.Berdyansk, инцидент произошел вечером 31 октября. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков.
Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось, после чего мужчина открыл огонь.
В результате стрельбы были ранены двое мужчин. Друзья пострадавших задержали и избили стрелка. Всех троих госпитализировали.
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