01 ноября 2018, четверг

В центре Бердянска мужчина устроил стрельбу: есть раненые

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Вооруженный мужчина напал на валютчиков
Фото: pro.berdyansk.biz

Вооруженный мужчина напал на валютчиков

В центре Бердянска неизвестный мужчина устроил стрельбу возле круглосуточного ломбарда.

Как сообщает местное издание Pro.Berdyansk, инцидент произошел вечером 31 октября. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков.

Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось, после чего мужчина открыл огонь.

В результате стрельбы были ранены двое мужчин. Друзья пострадавших задержали и избили стрелка. Всех троих госпитализировали.

 

 

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