В центр Киева выставили 2 тысячи полицейских и гвардейцев

В воскресенье, 4 февраля, центр Киева усилили 2 тысячами полицейских и бойцов Национальной гвардии на фоне заявленных митингов и массовых акций.
"Сегодня в центральной части столицы, согласно представленным в Киевской городской государственной администрации заявок запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов", - предупредили в пресс-службе полиции.
Таким образом правоохранители намерены обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций.
Напомним, ранее в центре Киева активисты снесли крест УПЦ Московского патриархата
Комментарии
Правила комментирования