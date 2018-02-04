В центр Киева выставили 2 тысячи полицейских и гвардейцев

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Центр Киева сегодня лучше объезжать из-за скопления людей
Фото: Pixabay

Центр Киева сегодня лучше объезжать из-за скопления людей

В воскресенье, 4 февраля, центр Киева усилили 2 тысячами полицейских и бойцов Национальной гвардии на фоне заявленных митингов и массовых акций.

"Сегодня в центральной части столицы, согласно представленным в Киевской городской государственной администрации заявок запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов", - предупредили в пресс-службе полиции.

Таким образом правоохранители намерены обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций.  

Напомним, ранее  в центре Киева активисты снесли крест УПЦ Московского патриархата

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