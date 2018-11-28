В ТРЦ Ocean Plaza в Киеве объявили эвакуацию из-за дымовых шашек

В среду, 28 ноября, администрация ТРЦ Ocean Plaza в Киеве объявила об эвакуации посетителей и персонала в связи с провокациями представителей националистической организации.
"В 18:00 в помещении ТРЦ снова подожгли дымовые шашки, сейчас проводится эвакуация", - говорится в заявлении ТРЦ.
Руководитель киевского отделения организации Сокол Владимир Назаренко, представители которой проводят акцию протеста, заявил, что его активисты не причастны к провокации с дымовой шашкой.
"Применение газа или других вещей против украинцев я остро осуждаю и уверяю что ни я, ни ВОО Сокол не имеет никакого отношения к этой провокации", - подчеркнул он.
Отмечается, что участники акции протеста захватили рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальному функционированию ТРЦ. Служба безопасности ТРЦ совместно с полицейскими пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт.
Напомним, со 28 ноября представители националистической организации Сокол изнутри заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Митингующие второй день требуют закрыть ТРЦ из-за российских владельцев.
Полиция Киева задержала одного из участников акции в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.
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