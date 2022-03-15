Оккупанты в Тростянце загоняют людей в фейковые «зеленые коридоры» — глава ОГА 15 марта, 03:04 Цей матеріал також доступний українською Фото настоящей эвакуации в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy/1148)

Российские оккупанты в Тростянце Сумской области загоняют местных в фейковые «зеленые» коридоры. Они массово отбирают мобильные телефоны.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты не дают возможности возобновить электроснабжение, не допуская работников Облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы. Кроме того, захватчики преграждают доставку гуманитарных грузов.

«Мы работаем над тем, чтобы договориться об эвакуационных „зеленых коридорах“ для горожан. Мы сможем вывезти из зоны боевых действий всех желающих, а тем, кто остается в городе, завезти еду, лекарства и товары первой необходимости», — добавил Живицкий.

Ранее сообщалось, что 14 марта российские оккупанты обстреляли Большую Писаревку Сумской области из артиллерии. В Шостке после авиаудара пылает предприятие.

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