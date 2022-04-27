В Тростянце обнаружили пыточные, в которых военные РФ издевались над мирными жителями — ГБР 27 апреля, 14:37 Цей матеріал також доступний українською На местах преступления были найдены наручники, клещи и одежда со следами крови (Фото:ГБР)

Украинские правоохранители обнаружили в Тростянце Сумской области пыточные, в которых российские военные издевались над местными жителями.

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Об этом среду, 27 апреля, сообщили в Госбюро расследований.

«В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. В настоящее время зафиксировано не менее 20 таких случаев», — говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что на месте преступлений были найдены «дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови».

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