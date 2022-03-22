В Тростянце оккупанты совершают террор и геноцид — глава ОВА

22 марта, 04:37
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Сумская область после прихода оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/telegram)

Сумская область после прихода оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/telegram)

В Тростянецкой общине российские оккупанты совершают террор и настоящий геноцид. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в видеообращении.

«То, что происходит в Тростянецкой общине, это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям… Сегодня был угнан последний автомобиль экстренной медицинской помощи с территории Тростянецкой центральной помощи, станция осталась без транспорта…», – рассказал голова.

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Глава Сумской ОГА добавил, что местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. (Фото:Дмитро Живицький/Telegram) «Все магазины разграблены, оккупанты блокируют работу скорой». Город Тростянец захватили российские войска — глава Сумской ОГА

Ранее отмечалось, что в Тростянце Сумской области российские оккупанты разместили свое вооружение и заставляют мирных жителей по ночам сидеть на улицах вблизи техники как живой щит.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Сумская область Сумская ОГА Война России против Украины

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