В Тростянце оккупанты совершают террор и геноцид — глава ОВА 22 марта, 04:37 Цей матеріал також доступний українською Сумская область после прихода оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/telegram)

В Тростянецкой общине российские оккупанты совершают террор и настоящий геноцид. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в видеообращении.

«То, что происходит в Тростянецкой общине, это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям… Сегодня был угнан последний автомобиль экстренной медицинской помощи с территории Тростянецкой центральной помощи, станция осталась без транспорта…», – рассказал голова.



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Ранее отмечалось, что в Тростянце Сумской области российские оккупанты разместили свое вооружение и заставляют мирных жителей по ночам сидеть на улицах вблизи техники как живой щит.

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