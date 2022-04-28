В Тростянце начинают эксгумацию тел убитых оккупантами мирных жителей — ОВА 28 апреля, 14:39 Цей матеріал також доступний українською На местах преступления были найдены наручники, клещи и одежда со следами крови (Фото:ГБР)

В Тростянце Сумской области приступят к эксгумации тел убитых людей российскими войсками во время оккупации города.

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Об этом в видеообращении в Facebook сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Все случаи будут описываться, будет фиксироваться каждое преступление. Мы запишем все, что творили эти орки на территории Тростянецкой громады. Очень важно доказать каждое преступление этих нелюдей, которые они совершали на территории области», — написал Живицкий. Видео дня Отмечено, что таких случаев в Тростянце очень много, это будет длиться несколько недель. Напомним, что украинские правоохранители обнаружили в Тростянке Сумской области застенки, в которых российские военные издевались над местными жителями.



«Все случаи будут описываться, будет фиксироваться каждое преступление. Мы запишем все, что творили эти орки на территории Тростянецкой громады. Очень важно доказать каждое преступление этих нелюдей, которые они совершали на территории области», — написал Живицкий.

Отмечено, что таких случаев в Тростянце очень много, это будет длиться несколько недель.

Ранее украинские правоохранители обнаружили в Тростянце пыточные, в которых российские военные издевались над местными жителями.

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