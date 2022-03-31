Мэр освобожденного Тростянца: Каждый день мы находим тела убитых или замученных
Тростянец освободили от российских оккупантов 26 марта (Фото:REUTERS/Thomas Peter)
В освобожденном от российских оккупантов Тростянце Сумской области каждый день находят тела убитых или замученных.
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Об этом в интервью LB.ua рассказал мэр города Юрий Бова.
По его словам, сейчас сложно сказать, сколько людей погибло.
«Скажу откровенно, что каждый день мы находим тела. Это все новые и новые тела. Замученных. Или просто убитых людей, которые лежали в лесу, в каком-нибудь обрыве или другом месте. Всё это будет продолжаться. Сегодня точно сказать, сколько людей погибло, очень тяжело», — сказал Бова.
Также он отметил, что сложно посчитать, сколько людей находится в плену.
«На самом деле многие горожане похищены. Сейчас к нам поступает информация об их родных и близких. Вместе с СБУ и другими службами мы начинаем их поиск. Важно установить: убиты ли они, где их тела? Похищены ли они? Вывезены как пленные в Россию? Такая работа тоже уже ведется. Потому точные цифры мы физически озвучить не можем», — добавил мэр.
26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области.
Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.
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