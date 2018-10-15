В трех селах возле Ични восстановили газоснабжение

Пресс-служба Черниговской областной государственной администрации сообщает, что в трех селах Ичнянского района было полностью возобновлено газоснабжение.
Также частично восстановлено газоснабжение и в самой Ичне. Полностью работы завершить планируют 16 октября.
"Села, в которых полностью возобновлено газоснабжение: Гмырянка, Гужовка, Максимовка. Также подключен газ в многоэтажках в городе Ичня. Пока остаются отключенными от газоснабжения 1027 абонентов в Ичне" - заявила исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА Юлия Свириденко.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 субботы, 13 октября, на территории 6-го арсенала Минобороны наблюдалась детонация боеприпасов – до 44 взрывов.
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Напомним, взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ичне Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
От снарядов и осколков очищено шесть населенных пунктов возле арсенала (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи). Из-за сильного ветра 12 октября выросла интенсивность взрывов на военных складах.
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