Глава ОВА: В трех общинах Киевской области — гуманитарная катастрофа

6 апреля, 13:31
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Глава Киевской ОВА назвал общины, где наблюдается гуманитарная катастрофа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Киевской ОВА назвал общины, где наблюдается гуманитарная катастрофа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах Киевской области — гуманитарная катастрофа.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По его словам, сейчас предпринимаются меры по нормализации ситуации.

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Также продолжается завоз продуктов питания и лекарств.

Павлюк добавил, что город Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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