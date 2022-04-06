Глава ОВА: В трех общинах Киевской области — гуманитарная катастрофа 6 апреля, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Глава Киевской ОВА назвал общины, где наблюдается гуманитарная катастрофа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах Киевской области — гуманитарная катастрофа.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По его словам, сейчас предпринимаются меры по нормализации ситуации.

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Также продолжается завоз продуктов питания и лекарств.

Павлюк добавил, что город Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

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