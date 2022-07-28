Тревоги не было. В торговом порту Одессы произошел пожар 28 июля, 02:15 Торговый порт Одессы (Фото:cfts.org.ua)

В торговом порту Одессы ночью 28 июля произошел пожар. На месте работают спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает Суспільне.



В городе не была объявлена воздушная тревога.

О пожаре также пишет местное издание Думская.

23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО.

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В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Сразу после атаки на порт российская сторона утверждала, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

Однако впоследствии в МИД агрессора все-таки признали, что ударили по Одесскому морскому порту, но соврали о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры».

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