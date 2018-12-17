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В Торецке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды

Сегодня, 22:31
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Тысячи жителей остались без воды

Фото: pixabay.com

В Торецке Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. 

Об этом сообщили в пресс-службе в областной ГСЧС.

По состоянию на 11.00 17 декабря без централизованного водоснабжения оставались 42 813 человек.

В ведомстве отметили, что забор питьевой воды возможен из водопроводного узла в Торецке и в пгт. Новгородское Торецкого городского совета. Забор технической воды возможен с четырех пожарных гидрантов, установленных на трубопроводе с технической водой с круглосуточной подачей воды, трех скважин с технической водой, а также двух природных водоемов с возможностью забора воды.

Дополнительно имеется семь колодцев питьевой воды расположенных в частном секторе для самостоятельного забора технической воды населением.

Напомним, что 16 декабря поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка - Торецк диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды по водопроводу.

Теги:   Вода Торец Донецк

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