Цинично и символично. В Торецке российская ракета полностью уничтожила детсад Мир 24 ноября, 15:41 Детский сад Мир в Торецке (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В четверг, 24 ноября, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. В результате был полностью уничтожен детсад Мир.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кириленко не сказал, есть ли жертвы или пострадавшие в результате обстрела.

«Российская ракета полностью уничтожила детсад Мир. Этот удар не только циничен, но и символичен — россияне уничтожают мир повсюду, куда могут дотянуться», — заявил он.

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По словам Кириленко, с 24 февраля в Донецкой области российские оккупанты разрушили и повредили 682 учебных заведения. Среди них 283 детсада и 298 школ.