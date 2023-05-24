В Донецкой области полицейские эвакуировали четырех детей. Возле их дома попал снаряд 24 мая, 22:26 Эвакуация детей из Донецкой области (Фото:Скриншот видео Нацполиция / YouTube)

Из поселка Северное, что вблизи Торецка Донецкой области, полицейские эвакуировали троих взрослых и четырех детей. Возле их дома попал российский снаряд, семья выжила чудом.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Так, самому маленькому ребенку, Эмилии, 1 год и 10 месяцев. Также были эвакуированы 15-летний Игорь, 13-летняя Соня и 6-летний Давид.

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«Я очень хочу, чтобы закончилась война, потому что так страшно среди войны. Был прилет около нас, и мы бежали в погреб», — сказал Давид.

В момент взрыва мама с детьми находились в доме, а отец с родственниками — на улице. К счастью, никого не задело, дом получил повреждения. На грани жизни и смерти многодетная семья оказалась не в первый раз, отметили в полиции.

Каждый день у нас очень громко. Мы уже пять раз вот так сильно попадали под обстрелы. И под минами бежали — приземлялось возле нас с матерью и старшей дочерью. Нет сил уже это терпеть, очень страшно за детей", — рассказала мать.

На следующий день после прилета женщина обратилась в полицию с просьбой об эвакуации.

«Учитывая, что расстояние до вражеских позиций — около 800 м, а передовая — уже за 300 м, этот участок местности наиболее опасен, но сегодня, слава богу, все было хорошо», — отметил инспектор сектора ювенальной превенции Бахмутского районного отдела полиции Иван Колмыков.

Семью доставили в пункт сбора эвакуированных в Торецке, откуда она отправится в Днепр, а затем — в Винницу к родственникам. Полицейские подарили детям шоколадки, канцелярию и игрушки, чтобы поддержать их.