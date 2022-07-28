В Торецке оккупанты обстреляли многоэтажку, под завалами ищут человека

28 июля, 16:18
Последствия обстрела Торецка, 28 июля (Фото:ГСЧС / Telegram)

Последствия обстрела Торецка, 28 июля (Фото:ГСЧС / Telegram)

Российские войска утром, 28 июля, в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. Двое погибших, под завалами многоэтажки ищут человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате обстрела была частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи дома. Спасатели во время поисковых работ достали трех человек, двух мужчин и женщину. Двое погибших, еще одного человека до сих пор ищут под завалами.

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«Под завалами возможно пребывание еще одного лица. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

25 июля украинские правоохранители провели спецоперацию, в результате которой разоблачили в Торецке Донецкой области пророссийских коллаборантов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Торецк Война России против Украины

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