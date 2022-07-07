В Торецке россияне ракетным ударом убили семью из трех человек

7 июля, 02:42
Последствия ракетного удара по Торецку (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия ракетного удара по Торецку (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты убили в Торецке семью из трех человек, обстреляв город ракетами.

Кириленко сообщил, что российская ракета попала в частный дом, где проживала семья из трех человек. Погибли дочь, мама и бабушка.

Также в Торецке одна из ракет упала вблизи с социальным объектом, но не взорвалась.

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Кириленко призвал всех жителей области эвакуироваться.

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В последние дни Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным британской разведки, после почти полного захвата Луганской области оккупанты попытаются взять под контроль города региона, в частности Славянск и Краматорск.

https://www.youtube.com/watch?v=goa1GgCvnQs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Ракетные удары Война в Украине Торецк Павел Кириленко Война России против Украины

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