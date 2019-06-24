Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

На Донбассе возобновили подачу воды жителям Торецка

Сегодня, 06:13
442
Цей матеріал також доступний українською
На Донбассе возобновили подачу воды жителям Торецка - фото

Телеграф via Twitter

В городе Торецк Донецкой области вечером в воскресенье, 23 июня, началось восстановление подачи питьевой воды.

Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

По словам руководителя администрации Ярослава Руденко, вечером воды в город поступало порядка 500 кубических метров в час и этого мало для быстрого наполнения резервуара.

«Параллельно с его наполнением стали опрессовывать водопровод, питающий забалочную часть города (для полной опрессовки «Забалки» требуется до трех суток). По другим районам подача воды начнется завтра с 5 часов утра, — отметил он.

Глава администрации пояснил, что ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк осуществлялись в том числе с бетонированием, поэтому было снижено давление подачи воды по водопроводу, чтобы его не повредить.

«Полная опрессовка отдельных районов и поселков будет продолжаться 2−3 суток», — уточнил Руденко.

Теги:   Донецкая область Водоснабжение Торецк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
Финансы

Сегодня, 19:43

img
Вы не можете выиграть все суды с бывшими владельцами Приватбанка — министр финансов
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36745
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16033
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15560

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин