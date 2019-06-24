На Донбассе возобновили подачу воды жителям Торецка Сегодня, 06:13 442 Цей матеріал також доступний українською Телеграф via Twitter Телеграф via Twitter

В городе Торецк Донецкой области вечером в воскресенье, 23 июня, началось восстановление подачи питьевой воды.

Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.



По словам руководителя администрации Ярослава Руденко, вечером воды в город поступало порядка 500 кубических метров в час и этого мало для быстрого наполнения резервуара.



«Параллельно с его наполнением стали опрессовывать водопровод, питающий забалочную часть города (для полной опрессовки «Забалки» требуется до трех суток). По другим районам подача воды начнется завтра с 5 часов утра, — отметил он.



Глава администрации пояснил, что ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк осуществлялись в том числе с бетонированием, поэтому было снижено давление подачи воды по водопроводу, чтобы его не повредить.



«Полная опрессовка отдельных районов и поселков будет продолжаться 2−3 суток», — уточнил Руденко.

