Уничтожение враждебной логистики. В оккупированном Токмаке за ночь произошло две «бавовны» — куда «прилетело»

30 апреля, 11:53
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Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в ночь на 30 апреля произошли две «бавовны».

Об этом сообщает Telegram-канал Бердянск Сегодня.

Отмечается, что первый «прилет» был по железнодорожному депо, а второй — по СТО. Жертв среди гражданского населения не зафиксирован.

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«Уничтожение враждебной логистики является одним из главных подготовительных этапов к контрнаступлению ВСУ», — говорится в сообщении.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Запорожская область хлопок Война России против Украины

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