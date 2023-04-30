Уничтожение враждебной логистики. В оккупированном Токмаке за ночь произошло две «бавовны» — куда «прилетело» 30 апреля, 11:53 Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в ночь на 30 апреля произошли две «бавовны».

Об этом сообщает Telegram-канал Бердянск Сегодня.

Отмечается, что первый «прилет» был по железнодорожному депо, а второй — по СТО. Жертв среди гражданского населения не зафиксирован.

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«Уничтожение враждебной логистики является одним из главных подготовительных этапов к контрнаступлению ВСУ», — говорится в сообщении.