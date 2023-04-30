Уничтожение враждебной логистики. В оккупированном Токмаке за ночь произошло две «бавовны» — куда «прилетело»
Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в ночь на 30 апреля произошли две «бавовны».
Об этом сообщает Telegram-канал Бердянск Сегодня.
Отмечается, что первый «прилет» был по железнодорожному депо, а второй — по СТО. Жертв среди гражданского населения не зафиксирован.
«Уничтожение враждебной логистики является одним из главных подготовительных этапов к контрнаступлению ВСУ», — говорится в сообщении.