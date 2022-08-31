В захваченном городе Токмак прогремели взрывы: начался пожар и детонация боеприпасов 31 августа, 13:09 В Токмаке слышали детонацию боеприпасов (Фото:Виталий Смирнов/facebook.com)

В ночь на среду, 31 августа, в захваченном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.

Видео опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Местные жители сообщили, что взрыв прогремел около 3:30 ночи. После этого начался пожар и детонация снарядов.

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Утром Токмак был затянут дымом от пожара.

Фото: Запоріжжя.Інфо

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