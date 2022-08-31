В захваченном городе Токмак прогремели взрывы: начался пожар и детонация боеприпасов
В Токмаке слышали детонацию боеприпасов (Фото:Виталий Смирнов/facebook.com)
В ночь на среду, 31 августа, в захваченном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.
Видео опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
Местные жители сообщили, что взрыв прогремел около 3:30 ночи. После этого начался пожар и детонация снарядов.
Утром Токмак был затянут дымом от пожара.
Ранее сообщалось, что в Бердянске партизаны подорвали штаб оккупантов, где проходила подготовка к псевдореферендуму.
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