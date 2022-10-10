Вражеская атака. В Ивано-Франковской области в ТЭС попали четыре ракеты

10 октября, 17:14
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Бурштынская ТЭС (Фото:www.facebook.com/dtekbutes)

Бурштынская ТЭС (Фото:www.facebook.com/dtekbutes)

В понедельник, 10 октября во время утренних обстрелов оккупантами украинских городов в Бурштынскую ТЭС попали четыре ракеты.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

«Зафиксировано попадание четырех ракет в открытые распределительные устройства Бурштынской ТЭС», — сказала она.

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По словам главы области, ни один работник станции не пострадал.

На месте попадания российских ракет работают спасатели.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.

Специалисты Укрэнерго используют резервные схемы питания для восстановления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.

Возможны веерные отключения.

https://www.youtube.com/watch?v=BGyZxg3CIv4&t=90s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ивано-Франковская область Ракетные удары Война России против Украины

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