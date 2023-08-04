Отправили на фронт. В Тернопольской области военком торговал липовыми справками 4 августа, 17:10 В Тернопольской области разоблачили военкома, который с сообщниками изготавливал липовые справки для уклонистов на выезд за границу (Фото:tp.npu.gov.ua)

В Тернопольской области правоохранители разоблачили местного военкома, который вместе со своими сообщниками подделывали документы для уклонения от мобилизации для выезда за границу, а после этого уволили из ТЦК и отправили на фронт.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Офиса генпрокурора Украины, Национальной полиции и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.



По данным правоохранителей, пять фигурантов этого дела (возраст подозреваемых — 19, 24, 27, 29 и 31 год) изготавливали для жителей области фиктивные документы за три тысячи долларов США с одного человека.

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В национальной полиции сообщают, что документировали деятельность этой группы с февраля 2023 года. За это время услугами дельцов воспользовались более тридцати человек, а шестеро граждан уже выехали за границу.

Правоохранители провели 11 обысков дома, на рабочем месте и автомобилях подозреваемых. Там обнаружили и изъять различные документы:

подписанные и скрепленные печатью справки военно-врачебной комиссии;

чистые бланки;

временные удостоверения военнообязанного;

гербовую печать и угловой штамп Тернопольского ОМТЦК и СП;

врачебные печати;

штампы медицинских учреждений и коммунальных предприятий;

другие справки.

Также правоохранители изъяли и переместили на штрафплощадку два автомобиля подозреваемых.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Трое злоумышленников получили подозрения в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Работник ТЦК тоже подозревается в содействии советами и указаниями организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное группой лиц (часть 2 ст. 332 УКУ).

Его уволили с занимаемой должности и отправили в воинскую часть боевого состава на востоке страны. Правоохранители также устанавливают других причастных к деятельности этой группы злоумышленников.

Национальная полиция сообщает, что подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, а прокуратура добавляет, что кроме срока заключения (от 5 до 7 лет) эти лица могут быть лишены права занимать определенные должности на срок до трех лет.

4 июля Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что военком Егор Смирнов, который имеет состояние на миллионы долларов и устроил в военкомат двух своих соратников, переведен в одну из бригад, которая выполняет боевые задачи на фронте.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и заявил, что ответственность будет неизбежной.

26 июля Национальная полиция сообщила о задержании сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

1 августа Офис генпрокурора Украины заявил, что у руководителя ТЦК Днепропетровской области провели обыск по подозрению в незаконном обогащении.