В Тернопольской области подросток вылез на памятник Героя Небесной сотни ради фото

В Тернопольской области 16-летний юноша забрался на памятник Героя Небесной сотни Александру Капиносу и опубликовал свое фото в социальных сетях.

Об этом сообщили полиция Тернопольщины и сестра погибшего Наталья Капинос.

Наталья назвала поступок подростка позорным и попросила обратить на него внимание местной власти и правоохранителей.

«Я не знаю, что побудило земляка совершить этот гнилой поступок. Лицо на фото — очень хотелось быть крутым среди молодежи, сделав такое…» — написала она.

В полиции отметили, что 12 июля к полицейским Кременецкой громады поступила информация о том, что в центре села Дунаев юноша вылез на памятник Герою Небесной сотни Александру Капиносу, а впоследствии опубликовал фото в социальной сети.

Правоохранители оперативно установили личность нарушителя — им оказался 16-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Александр Капинос участвовал в Революции Достоинства. Он прибыл в Киев в конце ноября 2013 года, когда только начался Евромайдан. После создания Самообороны Майдана стал роевым 35-й сотни Волынская Сечь с псевдонимом Кремень.

18 февраля 2014 года во время силового штурма Майдана Александр вместе со своей сотней оборонял Дом Федерации профсоюзов Украины. Около 22 часов он получил ранение головы. Александра доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи, где ему сделали операцию. Однако травма оказалась слишком тяжелой. 19 февраля мужчина скончался. Александру Капиносу было 29 лет.