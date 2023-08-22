В Тернопольской области мужчина избил и ограбил военного. Его задержали 22 августа, 17:25 Задержание подозреваемого (Фото:Полиция Тернопольской области)

Во вторник, 22 августа, правоохранители задержали мужчину, который избил и ограбил военного в Тернопольской области.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

По данным полиции, в понедельник, 21 августа, около 17:30 им поступило обращение о нападении на военного. Пострадавшего с многочисленными травмами головы доставили в больницу.

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Правоохранители сразу выехали на место вызова.

Как выяснило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, переросший в драку. В момент, когда военный потерял сознание, злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет и скрылся в неизвестном направлении.

В полиции сообщили, что нападающим был 42-летний житель Кременца, ранее неоднократно судимый за насильственные преступления.

В ходе поисков правоохранители установили место, где скрывался вооруженный мужчина. Они оцепили дом и при силовой поддержке спецназовцев КОРДа задержали его. Кроме этого, в доме находилась его сожительница и двое ее малолетних детей.

У задержанного изъяли оружие, бронежилет и другие похищенные вещи военнослужащего. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.