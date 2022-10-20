В Тернопольской области и Полтаве полицейские будут искать нарушителей экономии света

20 октября, 19:42
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Город Тернополь ночью (Фото:zz.te.ua)

Город Тернополь ночью (Фото:zz.te.ua)

В Тернопольской области и городе Полтава полиция начала искать предпринимателей, которые не отключают внешнее освещение для экономии электроэнергии. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш во время брифинга в четверг, 20 октября, заявил, что у нарушителей «будут неприятности».

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«Пожалуйста, выключите ее (наружку — ред.), потому что будете иметь неприятности. Полицейские, которые будут патрулировать город, будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности», — заявил он.

Видео дня

https://www.facebook.com/Trush.Volodymyr/videos/504002801620798/

Мэр Полтавы Александр Мамай также подчеркнул, что город с сегодняшнего дня, с 15:00, уже патрулирует Инспекция по благоустройству вместе с полицией. Предприниматели, не отключающие наружное освещение и не реагирующие рекомендации, будут отключены от электроснабжения. Он подчеркнул, что это крайняя мера.

19 октября страна-террорист РФ снова нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации сообщила о попадании по Бурштынской ТЭС.

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Президент Владимир Зеленский 18 октября сказал, что Россия за последнюю неделю разрушила треть электростанций в Украине и назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Предприниматели Российская агрессия Полтава Электроэнергия Тернополь Тернопольская область Экономия Война России против Украины

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