В Тернопольской области водитель выжил в Жигули, разорвавшемся пополам во время ДТП - фото

В ночь на среду, 31 октября, в Тернопольской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2103.

Как сообщили в управлении Нацполиции, водитель машины не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость, из-за чего потерял управление и врезался в бетонное ограждение.

В результате удара Жигули буквально разорвало пополам.

При этом, несмотря на столь серьезные повреждения автомобиля, водитель, оказавшийся на пассажирском сидении, выжил.

Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами ребра и ключицы. Угрозы его жизни нет.