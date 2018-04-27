В Тернопольской области произошел разлив ртути на литейном предприятии

Спасатели ликвидировали разлив ртути на литейном предприятии в Мыкулинцах

Спасатели ликвидировали разлив ртути на литейном предприятии в селе Микулинцы (Теребовлянский р-н, Тернопольская область).

В пятницу, 27 апреля, в 13.02 спасателям поступило сообщение о разливе опасного вещества. На место событий выехала сводная бригада из восьми сотрудников ГСЧС.

После обследования спасатели нашли на крыше склада литейного объекта семь резиновых колб (по 150 мл). Одна из емкостей была разгерметизирована.

"Спасателями проведено механический сбор ртути и демеркуризацию территории, с соблюдением необходимых мер безопасности. Всего собрано 10 кг 200 г ртути, в том числе 1 кг 50 г ртути, которая была разлита", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 15.16 спасатели завершили работы по обеспечению безопасности промышленного объекта.

В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме сотрудников ГСЧС, на месте событий присутствовали также полицейские, Служба безопасности, представители Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава Украины и органов местного самоуправления.

Напомним, в результате массовых проверок пожарной безопасности в Украине спасатели обнаружили более 15 000 нарушений.