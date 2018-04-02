В Тернопольской области обнаружили вспышку кишечной инфекции, причиной могли быть куриные яйца

В городе Збараж Тернопольской области установлено 16 случаев инфекционного заболевания.

Причиной распространения, по заключению экспертов, могли стать сырые куриные яйца.

"Во время эпидемиологического расследования установлено фактор передачи инфекции - сырые куриные яйца, из которых выделено тот же идентичный возбудитель, что и у больных", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Тернопольском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 10 утра в понедельник, 2 апреля, было зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из них 14 среди детей.

У трех больных уже уточнен диагноз "сальмонеллез".

Исследователи ищут, что стало эпицентром вспышки, продолжается осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий.

Расследование продолжается.

Напомним, в одной из школ Харьковской области произошла вспышка ротавирусной инфекции.