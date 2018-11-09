09 ноября 2018, пятница

В Тернопольской области мужчина заснул посреди дороги и погиб в результате наезда автомобиля

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По словам водителя Volkswagen, он слишком поздно заметил лежащего на дороге мужчину

По словам водителя Volkswagen, он слишком поздно заметил лежащего на дороге мужчину

В четверг вечером, 8 ноября, в Тернопольской области произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина 1984 года рождения.

Как сообщили в управлении Нацполиции, инцидент произошел на автодороге Бучач-Чертков-Скала-Подольская в районе села Белобожница.

Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg переехал мужчину, когда тот заснул прямо посреди дороги.

По словам местных жителей, днем они видели погибшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водитель Volkswagen объяснил, что заметил человека на дороге слишком поздно и вовремя затормозить уже не успел.

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